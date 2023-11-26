توقيف مسبوق قضائيا برفقة شريكه لاخفائهما “الكاشيات” في عدّاد بباب الزوار

أوقفت مثالح الامن بالعاصمة مسبوق قضائيا المدعو”ز،ر” المعروف بالحي ب” زيزو” بعد عدة مطاردات له، لصلوعه في خمس قضايا متتالية بعد مغادرته المؤسسة العقابية لتورطه في جرم عرض أدوية صيدلانية للبيع، رفقة موقوف أخر ابن الحي المدعو ” ش،ع” المتابع بتهمة المشاركة في نفس الجرم.

وحسب المناقشة التي دارت بجلسة محاكمة الموقوفين، اليوم الاحد ، بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة فإن عملية تمّ توقيف كلا المتهمين جاءت على خلفية معومات تلقتها شرطة باب الزوار مفادها أن المكنى “زيزو” يروّج المخدرات على مستوى الحي الذي يقطنه، كما يقوم بإخفائه داخل عدادات العمارة ، ويكلف مراهقين بالحي للحراسة وترصد أي حركة مشبوهة للتبليغ عن تواجد الشرطة أو وصولها، حيث وبعد عملية ترصد تم توقيف أحد أبناء الحي يعد صديق المشتبه فيه الرئيسي، وبحوزته قطعة مخدرات. وبعد استنطاق المعني عن مصدرها ذكر المتهم “ز.ر” المعروف بـ”زيزو”، ليتم توقيف المعني بعد 45 دقيقة.

كما كللت العملية بضبط مبلغ 19 مليون سنتيم، اعتبرته مصالح الشرطة من عائدات الترويج، كما تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة بأحد العدادات التي كانت محل متابعة وترصد.

المتهم “ز،ر” اعتبر خلال المحاكمة القضية مفبركة, وشكا للمحكمة مضايقة شرطة باب الزوار له، وهو يذرف دموعا حارقة. مؤكدا أن الأقراص المهلوسة ليس له أي علاقة بها. وكل ما في الأمر أن صديقه الموقوف أجبروه على ذكر اسمه خلال استنطاقه في محضر رسمي، لأجل توريطه مجددا. بعدما سمعوا أنه غادر سجن الحراش منذ أسابيع فقط فقط. ونفس الأقوال تمسك بها المتهم الثاني “ش،ع” مصرحا أنه أمضى على المحضر تحت طائلة العنف.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس النائب العام تأييد الحكم في حق كل متهم.