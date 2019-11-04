توقيف مسبوق قضائيا لتورطة في حيازة والمتاجرة بالمخدرات في تيارت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمالة الأمير عبد القادر، من توقيف مسبوق قضائيا للمرة الثانية، بعد تورطة في الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطاقين، في تيارت.

تفاصيل العملية تعود بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مقر الفرقة، مفادها أن المسمى “ي.م.أ”، قد إشترى كمية من الكيف المعالج من مدينة تيارت.

وكان المشتبه فيه، قادما على متن حافلة لنقل المسافرين في خط “تيارت -زمالة الأمير عبد القادر”.

ليتم تشكيل دورية ووضع نقطة مراقبة بمدخل بلدية زمالة الأمير عبد القادر، بمنطقة التوازي.

وعند مشاهدة أفراد الفرقة لحافلة من نوع “طويوطا كواستر”، أشاروا لسائقها بالوقوف إلى أقصى اليمين وطلبوا منه وثائقها وعلى الفور توجهوا نحو المعني بغية تفتيشه.

هذا الأخير بعد مشاهدته لأفراد الفرقة، بدا مرتبكا وعلامات الخوف ظاهرة على وجهه.

وعند الإقتراب من المعني، وأثناء تفتيش المقعد الذي يجلس به تفتيشا دقيقا، وجدوا تحت المقعد كمية من الكيف المعالج مقدرة بـ 21.8 غرام.

على إثرها قامت ذات المصالح، بتوقيف المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه.

ليتم تعريف المشتبه فيه على مستوى الفرقة، أين اتضح بأنه مسبوق قضائيا بنفس التهمة.