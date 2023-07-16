توقيف مسبوق قضائيا نصب على المواطنين مقابل تمكينهم من مطابخ عصرية بالتقسيط

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 100 الف دج، عن تهمة النصب والاحتيال. في حق المتهم الموقوف المدعو “ق.م” مسبوق قضائيا قي قضايا مماثلة ومحكوم عليه بالحبس النافذ.

كما تقدم عشرات الضحايا أمام مصالح الامن بالعاصمة وخارجها، لتعرضهم لعملية نصب. من طرف المتهم الذي يباشر نشاطه الاجرامي هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “.

وفي تفاصيل القضية فقد كان المتهم من خلال الإعلانات التي يظهرها على الجمهور. يدعي أنه صاحب ورشة لصناعة المطابخ العصرية، ويمكن الاستفادة من منها عن طريق الدفع بالتقسيط. وهو ما جعل عشرات المواطنين من متصفحي الموقع يتواصلون معه عبر صفحته، ثم التنقل اليه الى مسكنه بالعاصمة، أين قبض عليهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل الخدمة المعروضة.

وفي قضية الحال مثلت ربة منزل لتعرضها للنصب من طرف المتهم ، طال مبلغ مالي قدره 9 ملايين سنتيم. فيما تغيبت ضحية ثانية لتعرضها للنصب بنفس الطريقة.

وفي الجلسة صرحت الضحية بأن المتهم بعد وقوع عينيها على الإعلان الذي عرضه على موقع ” فايسبوك “. تواصلت معه مع زوجها، وسلمت له المبلغ محل النصب في منزله. مقابل أن يجهز لها المطبخ قبيل شهر رمضان، مع الاتفاق معه على أن يتم دفع المبلغ المتبقي عبر أقساط.

كما واصلت الضحية أن عائلتها تضررت كثيرا، بحيث تم هدم المطبخ القديم على أن يتم تجهيزه في شهر رمضان بمطبخ جديد، غير أن المتهم تماطل ما جعله تكابد مشقة الطبخ في الشهر الفضيل، بدون مطبخ مجهز.

وأمام محاولة إنكار المتهم للوقائع قرر رئيس الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

للاشارة فإن المتهم قضى عقوبة الحبس عن نفس التهمة في وقت غير بعيد، غير أنه وبعد مغادرته السجن عاود نفس النشاط الاجرامي، فتم توقيفه مجددا.