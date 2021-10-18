توقيف مسبوق قضائيا هدد زبونة ببريد المحمدية بواسطة منشار!

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، مشتبه فيه، في العقد الرابع من العمر، من ذوي السوابق العدلية، تسبب في حالة استفسار كبيرة، على مستوى بريد المحمدية شرق العاصمة، لمحاولته الاعتداء على زبونة بواسطة منشار.

وتم توقيف المعني بالمكان، مع حجز سلاح الجريمة، ثم اقتيد به إلى مركز الأمن للسماع اليه في محاضر رسمية، قبل ان يتم تقديمه أمام الجهات القضائية المتخصة إقليميا.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهم “ب.محمد”، المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، بأمر من محكمة الجنح بالدار البيضاء ، أن الأخير تم توقيفه بعد تلقي مصالح الأمن شكوى، من طرف الضحية “ه.فهيمة” مفادها تعرضها إلى تهديد من قبل المتهم بواسطة سلاح ابيض، خلال تواجدها على مستوى مركز بريد المحمدية.

وعلى إثر المكالمة الهاتفية، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، أين تم توقيف المتهم وحجز سلاح الجريمة، ليصرح الموقوف بأنه لم يعتد على ضحيته وانما حاول التحدث اليها، باعتبارها صديقته، في محاولة منه استرداد مبلغ مالي بقيمة 1000دج كان قد اقرضه لها سابقا.

وهي نفس التصريحات التي تمسك بها المتهم”محمد” خلال جلسة محاكمته، أمام قاضي قسم الجنح اليوم الإثنين، لمواجهة تهمة التهديد، ناكرا حادثة اعتدائه او تهديده للضحية.

ومن جهته التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج في حق المتهم.

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