توقيف مسبوق قضائي وحجز أزيد من 3400 قرص مهلوس ببريكة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببريكة ولاية باتنة، من تحقيق عملية نوعية أسفرت عن توقيف شخص مسبوق قضائياً وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي لباتنة، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة تفيد باستغلال مشتبه فيه. يبلغ من العمر حوالي 42 سنة، لمركبة سياحية في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر الفرقة تحريات معمقة، تلتها خطة أمنية محكمة تم تنفيذها بإحكام. ما مكن من توقيف المعني على متن المركبة محل الشبهة، وخلال عملية التفتيش، تم ضبط كمية هامة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابلين 300 ملغ، قدرت بـ 3450 قرصا. كانت معدة على الأرجح للترويج، وهو ما يشكل محاولة جديدة لإغراق السوق بهذه المواد الخطيرة.