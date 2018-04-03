توقيف مسبوق نصب على مواطنين وانتحل صفة غيره أمام الشرطة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيزي بمعسكر شخصا يبلغ من العمر 30 سنة بعد تورطه.

في جريمة التزوير واستعمال المزوّر في وثيقة إدارية وانتحال هوية الغير.

عملية توقيف المشتبه فيه جاء إثر دوريات أمنية لعناصر الفرقة عبر شوارع مدينة تيزي ،أين لفت انتباههم المتهم وهو يفر لحظة مشاهدته.

لعناصر الشرطة ، ليتم ملاحقته و إيقافه واقتياده لمقر أمن الدائرة للتأكد من هويته وهناك قدم المشتبه فيه هوية كاذبة.

ليتم بعدها تفتيش حقيبته التي عثر بها على نسخة من رخصة سياقة خاصة به مكنت من كشف هويته الحقيقية.

كما عثر وسط أغراضه على رخصة سياقة أخرى تحمل صورته الشمسية بهوية غير هويته الحقيقية، فتح إثرها عناصر الفرقة تحقيقا ضده.

حول جريمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية ، وكذا انتحال هوية الغير.

وكشفت التحريات أن الموقوف سبق وأن تورّط في قضايا نصب في حق مواطنين، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية .

بعد أن تستكمل إجراءات التحقيقات الأولية.

ياسمينة/د