توقيف مسبوق يسرق المركبات بغرض تهريبها إلى الخارج

تمكّنت مصالح أمن دائرة صدّوق بولاية بجاية إثر خطة أمنية محكمة من استرجاع مركبة مسروقة من بلدية بجاية كان سارقها يحاول تهريبها إلى خارج الولاية.

القضية انطلقت إلى تقدم أحد المواطنين ببلاغ عن سرقة سيارته من أمام مسكنه العائلي لتباشر على إثرها ذات المصالح حملة البحث و التحري.

بنشر أوصاف السيارة على جميع المصالح الأمنية عبر قطاع اختصاص أمن الولاية، مع تكثيف المراقبة على مداخل و مخارج المدينة.

ما ادى الى توقيف المشتبه فيه المدعو” س. م” مسبوق قضائيا القاطن بولاية برج بوعريريج بمدينة صدوق متلبسا.

بمحاولة تهريب المركبة إلى إحدى الولايات المجاورة باستخدام الطرق الفرعية من أجل التملص من المراقبة الأمنية.

ورغم محاولته الفرار إلا أن عناصر الشرطة تمكنوا من السيطرة عليه و تحويله الى المصلحة من أجل استكمال الإجراءات اللازمة.

وعليه تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق الذي بدوره أصدرفي حقه أمر إيداع .