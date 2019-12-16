توقيف مسيّر ملهى ليلي بعنابة يموّن مطرب ملاهي بالكوكايين والمهلوسات

تمكن عناصر أمن دائرة بن مهيدي من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 03 أشخاص احدهم مسبوق قضائيا.

وتتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والخامس يقيمون بولايتي عنابة والطارف، متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه تم خلال هذه العملية حجز كمية من الكوكايين قدر وزنها بـ2.8 غ كانت مهيأة للترويج.

بالإضافة إلى كمية من المخدرات من نوع كيف معالج وزنها 69.5 غ و64 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدر بـ 32880000 دينار.

وأضاف ذات البيان، أن العملية جاءت إثر حاجز مراقبة أمني لعناصر الشرطة بمدخل مدينة بن مهيدي في حدود الساعة الثامنة ليلا.

أين تم توقيف سيارة على متنها شخصان مشتبه فيهما.

وبعد عملية تفتيش دقيقة تم ضبط كمية من الكوكايين لدى مرافق سائق المركبة وهو مغني بملهى ليلي ليتم توقيفهما.

وحجز كمية الكوكايين مع فتح تحقيق قضائي الذي أسفر عن تورط شخص آخر يقطن بمدينة عنابةوهو مسير ملهى ليلي.

أين تمكنت عناصر الشرطة المحققة من توقيفه.

واستمرارا في التحريات وعلى إثر عملية تفتيش قانونية لمساكن الموقوفين تم ضبط كمية أخرى من الكوكايين والكيف المعالج.

بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية قدرة بـ64 قرص مهلوس ومبلغ مالي يعد من عائدات عملية البيع.

وأضاف ذات البيان، أن التحريات بينت أن أفراد العصابة تنشط في إطار شبكة إجرامية منظمة للمتاجرة بالمخدرات الصلبة.

و أنهم كانوا بصدد الإعداد لترويجها على مستوى ولاية الطارف.

وبعد الانتهاء من التحقيق معهم أنجر ضدهم ملف قضائي عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة.

ليتم تقديمهم أمام محكمة الذرعان، وصدر في حق اثنين منهما أمر إيداع فيما في صدر في حق الطرف الثالث أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية.