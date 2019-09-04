توقيف مشتبه به بمحاولة قتل قيادية في الأرسيدي داخل مكتبها في الشلف

أعلنت نيابة محكمة الشلف عن توقيف مشتبه به بمحاولة قتل القيادية بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المحامية وسيلة بوغاري.

وجاء في بيان لنيابة محكمة الشلف، صدر اليوم، أن المشتبه به في محاولة القتل مثل أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

وأضاف البيان أن الجاني وبعد توقيفه من طرف مصالح الأمن وتقديمه للمثول امام الجهات القضائية، جهت له تهمتين إثنين.

وواجه المشتبه به تهمتي محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة السرقة بالعنف والتعدي على محام أثناء تأدية مهامه.

ويبدو واضحا من خلال البيان أن الجريمة التي حاول الجاني ارتكابها كانت بدافع الرغبة في السرقة.

وينهي البيان جدلا استمر منذ يومين، حول أسباب وظروف محاولة قتل قيادية في حزب معارض.

وتشغل المحامية وسيلة بوغاري منصب الأمينة الوطنية المكلفة بالحركة الجمعوية، داخل المكتب الوطني لحزب الأرسيدي.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل أوفى بشأن الجاني، غير أنه اكتفى بالإشارة إلى هويته وهي “ب. ب”.

وكانت مصادر متطابقة تحدثت عن تفاصيل الجريمة وقالت إن الجاني ترك وراءه في مسرح الجريمة حقيبة بها قفازين وقميص.

وقد تلقت المحامية والقيادية في الأرسيدي ثلاث طعنات أصابتها على مستوى الرقبة والرأس، لتنجح بعد مقاومته في إجباره على الفرار.