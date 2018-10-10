توقيف مشتبه به في ألمانيا في جريمة قتل صحفية بلغارية

أعلنت السلطات البلغارية، اليوم الأربعاء، عن توقيف شخص،يشتبه تورطه في جريمة قتل الصحفية البلغارية “فيكتوريا مارينوفا” في روسي بشمال بلغاريا.

وأعلن وزير الداخلية البلغاري “ملادن مارينوف”، خلال مؤتمر صحافي في صوفيا أن “التحقيق سمح بتحديد هوية رجل أوقفته الشرطة في ألمانيا في وقت متأخر الليل الماضي بناء على طلبنا” بعدما هرب إلى هذا البلد.

وأضاف “لدينا ما يكفي من الأدلة التي تربط هذا الشخص بموقع الجريمة والضحية”.

وقال المدعي العام سوتير تساتساروف “لا نعتبر في المرحلة الراهنة أن جريمة القتل على ارتباط بنشاط الضحية المهني” مؤكداً “أننا لا نزال ندرس كل الفرضيات”.

وأشار إلى أن المشتبه به المولود عام 1997، ويُدعى سيفيرين كاسيميروف كان مطلوبا بالأساس في قضية قتل واغتصاب.

وقتلت الصحافية التلفزيونية البالغة من العمر ثلاثين عاما بطريقة وحشية في مدينة روسي، وفق ما أفاد مكتب الادعاء العام الأحد، في جريمة أثارت استنكارا دوليا.