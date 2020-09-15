توقيف مشتبه به في قضية اقتحام مركز إجراء إمتحان الباكالوريا ليلا وتحطيم الإدارة والسرقة وإضرام النار بغرداية

أوقفت المصالح الامنية مشتبه به في قضية اقتحام مركز اجراء لامتحانات الباكالوريا بثانوية “افلح” ليلا وتكسير ابواب الادارة ومكتب المقتصد.

كما قام بتخريب عدد من المحتويات وسرقة جهاز هاتف محمول و اضرام النار في عدد من العتاد من بينها كرسي وكتب من اجل طمس معالم الجريمة.

وذلك باستغلال كاميرا المراقبة اين تم تحديد المشتبه به و استدراجه و توقيفه عشية نفس يوم الجريمة

هذا وشرعت المصالح الامنية في التحقيق في كيفية تمكن المشتبه به في التسلل الى المركز بالرغم من وجود حراس و عناصر امن في حراسة المركز الى جانب الهدف من هذه القضية هل هو عملية سرقة ام امر اخر

هذا وتدخلت السلطات الادارية و على راسها والي الولاية فور ورود الخبر من اجل اصلاح الاضرار في وقتها وتاهيل المركز من اجل تمكين المترشحين من اجتياز الامتحان وكان شيئا لم يحدث.

اين تمت الامور باريحية تامة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التى تجريها المصالح الامنية لكشف ملابسات القضية الخطيرة .