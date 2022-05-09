توقيف مشتبه به في مقتل الطفل بلال بالوادي
أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة بولاية الوادي في بيان لها بخصوص أحداث الشغب التي عرفتها قرية الجديدة، عن متابعة 5 أشخاص من عائلة واحدة من اجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وجناية الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس بدون رخصه وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس.
أين تم سماع المتهم الماثل التحقيق في قتل المرحوم بركة بلال. وأصدر في حقه أمر بالايداع الحبس.
وحسب بيان نيابة الجمهورية فإن أحداث الشغب التي عرفتها قرية الجديدة. والتي أودت بحياة شاب وإصابة 12 آخرين أنه وتفاديا لانتشار المعلومات غير كاملة أو غير صحيحة.
فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة تؤكد أنه في اليوم الثالث من شهر ماي الجاري وعلى الساعة العاشرة والنصف ليلا تلقت الضبطية القضائية بالدبيلة بلاغ من للمؤسسة الاستشفائية بحاسي خليفه مفادها استقبالهم لشخص متوفي من سكان قرية الجديدة تعرض لطلق ناري على مستوى الصدر والراس.
ويتعلق الأمر بالمرحوم بركة بلال من مواليد 2003 بالوادي وساكن بقرية الجديدة مكان الاحداث.
وبعد مرور حولي 15 دقيقة تلقت ذات الجهة بلاغ ثاني من المؤسسة الاستشفائية لاستقبالهم 12 شخص تعرضوا الإصابات مختلفة من سلاح ناري من ذات القرية.
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وفور تلقي البلاغ تم تشكيل دورية مدعمة بالوحدات الفرعية للمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالوادي تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مدعومين بسرية التدخل من مجموعة التدخل 47بقمار.
أين تم التدخل بقرية الجديدة لاستتباب الأمن وتم توقيف المسمى ش،ي المعني المشتبه فيه في قتل المرحوم بركة بلال.
كما تم العثور على مركبة محروقة بالكامل من طرف مجهولين بالإضافة إلى تعرض 3 منازل للحرق من طرف مجهولين ملك المشتبه فيه الرئيسي ش،ع.
وتم البحث عن المشتبه فيهم من أجل توقيفهم لكن دون جدوى بعد فرارهم نحو وجهة مجهولة.
وبعد إستكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيه الموقوف والضحايا أمام نيابة الجمهورية بمحكمة الدبيلة.
ليتم متابعة 5 اشخاص من عائلة واحدة من أجل جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وجناية الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس بدون رخصه وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس.
أين تم سماع المتهم الماثل التحقيق وأصدر في حقه أمر بالايداع الحبس.
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في أحداث دامية بقرية الجديدة طفل قاصر في الخامسة عشرة من عمره حتفه. واصيب 12 شخصا على الاقل بجروح متفاوتة الخطورة بعد إطلاق ناري وشجار بين عائلة و بارون مهلوسات. بقرية الجديدة بلدية الدبيلة شرق عاصمة ولاية الوادي
الحادثة انطلقت بشجار عادي لتتطور الأمور إلى حرق مركبتين ومنازل وتخريب وحرق ممتلكات عن آخرها.
وتطورت الأمور إلى إطلاق ناري بإستعمال أسلحة باستعمال رصاص حي وسيوف وبنادق صيد، سمع دويها في أرجاء الجهة الشرقية. فيما لاذ البارون إلى وجهة غير معلومة رفقة عائلته.
وتم انزال أمني رفيع المستوى لبسط الأمن بالقرية. ولقيت الحادثة إستهجان أعيان القرية، التي تعد قرية ثورية وتلقب بقرية الشهداء بامتياز. كما تعرف القرية نهضة وصحوة في تحفيظ القرآن الكريم، عمت كل البيوت فيها.
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الوادي: توقيف عصابة واسترجاع أزيد من مليار سنتيم ومجوهرات باميه ونسة
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة من فك لغز سرقة خزانة فولاذية بعد تبيلغ الضحية بعملية السرقة.تم تنشيط خلايا الاستعلام ليتم تحديد مركبة التي تمت بها عملية السرقة.
ليتم لتعرف على المشتبه فيهم والمتعلق بثلاثة أشخاص أين تم توقيفهم واسترجاع الخزانة. التي تم تخريبها واسترجاع مليار و50 مليون سنتيم. إضافة إلى مجوهرات تفوق قيمتها 70مليون سنتيم. وتوقيف العصابة المكونة من ثلاثة اشخاص.
الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة فتحت تحقيقا في القضية وتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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الوادي..استرجاع مركبة مسروقة تابعة لمصالح بلدية الرقيبة
استرجع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة في ولاية الوادي، مركبة من نوع طيوطا هيليكس تابعة لمصالح بلدية الرقيبة محل سرقة في ظرف قياسي.
وتعود وقائع الحادثة لتنقل سائق لمعاينة خلل بخزان الماء وبعد كن المركبة َنسي المفاتيح فيها.
وبعد لحظات من مغادرته سمع صوت محرك المركبة ورقتها الاتجاه بها لوجهة غير معلومة.
وبعد التبليغ تم وضع نقاط مراقبة بمداخل ومخارج المدينة وتنشيط عنصر الاستعلام، ليتم استرجاع المركبة وايجادها مكونة بأحد المسالك الصحراوية.
لتفتح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية وسيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.
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تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.
وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح. مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.