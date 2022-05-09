توقيف مشتبه به في مقتل الطفل بلال بالوادي

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة بولاية الوادي في بيان لها بخصوص أحداث الشغب التي عرفتها قرية الجديدة، عن متابعة 5 أشخاص من عائلة واحدة من اجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وجناية الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس بدون رخصه وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس.

أين تم سماع المتهم الماثل التحقيق في قتل المرحوم بركة بلال. وأصدر في حقه أمر بالايداع الحبس.

وحسب بيان نيابة الجمهورية فإن أحداث الشغب التي عرفتها قرية الجديدة. والتي أودت بحياة شاب وإصابة 12 آخرين أنه وتفاديا لانتشار المعلومات غير كاملة أو غير صحيحة.

فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة تؤكد أنه في اليوم الثالث من شهر ماي الجاري وعلى الساعة العاشرة والنصف ليلا تلقت الضبطية القضائية بالدبيلة بلاغ من للمؤسسة الاستشفائية بحاسي خليفه مفادها استقبالهم لشخص متوفي من سكان قرية الجديدة تعرض لطلق ناري على مستوى الصدر والراس.

ويتعلق الأمر بالمرحوم بركة بلال من مواليد 2003 بالوادي وساكن بقرية الجديدة مكان الاحداث.

وبعد مرور حولي 15 دقيقة تلقت ذات الجهة بلاغ ثاني من المؤسسة الاستشفائية لاستقبالهم 12 شخص تعرضوا الإصابات مختلفة من سلاح ناري من ذات القرية.

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وفور تلقي البلاغ تم تشكيل دورية مدعمة بالوحدات الفرعية للمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالوادي تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مدعومين بسرية التدخل من مجموعة التدخل 47بقمار.

أين تم التدخل بقرية الجديدة لاستتباب الأمن وتم توقيف المسمى ش،ي المعني المشتبه فيه في قتل المرحوم بركة بلال.

كما تم العثور على مركبة محروقة بالكامل من طرف مجهولين بالإضافة إلى تعرض 3 منازل للحرق من طرف مجهولين ملك المشتبه فيه الرئيسي ش،ع.

وتم البحث عن المشتبه فيهم من أجل توقيفهم لكن دون جدوى بعد فرارهم نحو وجهة مجهولة.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيه الموقوف والضحايا أمام نيابة الجمهورية بمحكمة الدبيلة.

ليتم متابعة 5 اشخاص من عائلة واحدة من أجل جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وجناية الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس بدون رخصه وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس.

أين تم سماع المتهم الماثل التحقيق وأصدر في حقه أمر بالايداع الحبس.

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