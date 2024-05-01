توقيف مشتبه فيهما بقتل رجل أعمال بالوادي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالوادي من توقيف شخصين يشتبه فيهما بقتل رجل أعمال بولاية الوادي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فقد تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف شخص بولاية سوق اهراس. وهو على متن سيارة الضحية من نوع تيوتا رباعية الدفع. بالإضافة إلى توقيف مشتبه فيه ثاني على إثر التحقيق الأولي.

واهتز الشارع المحلي لولاية الوادي على وقعت جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها رجل أعمال ومن كبار المستثمرين في جهة الشرق والجنوب.

وحسب مصادر متطابقة، فقد تم العثور على جثة رجل الأعمال مقيدا وآثار عنف على جسده داخل منزل مستأجر بالحي المعروف باسم المالحة بالجهة الشرقية لمدينة الوادي.

وتم تحويل الجثة لمصلحة الطب الشرعي لمعرفة أسباب و تفاصيل الوفاة. في حين تم سرقة مركبة رجل الأعمال وهي سيارة رباعية الدفع تم استرجاعها في ظرف قياسي.

وفتح عناصر الشرطة تحقيقات معمقة لمعرفة هويات الجناة وتفاصيل وحيثيات الجريمة وظروف الوفاة.