توقيف مشتبه فيهما في جريمة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة في معسكر

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بمدينة معسكر، شخصين يبلغان من العمر 32 و 41 سنة.

بعد تورطهما في جريمة الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة، التي راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر ، حيث تعود وقائع القضية إلى أواخر الأسبوع الأول من شهر جوان الجاري.

عندما تقدم صديق الضحية أمام مصالح الأمن الحضري السابع للإبلاغ عن تعرضه رفقة صديقه لاعتداء من طرف مجهولين لحظة تواجدهما بالمكان المسمى القواير ” ، حول إثرها الضحية إلى المصالح الاستشفائية متأثرا بإصابته.

فيما فتحت مصالح الأمن الحضري السابع تحقيقا في القضية تمكنت خلاله من توقيف المشتبه فيهما ووضعهما بغرفة التوقيف تحت النظر.

لتتلقى بعدها ذات المصلحة اتصالا من المصالح الاستشفائية حول وفاة الضحية متأثر بخطورة إصابته على مستوى الرأس باستعمال سلاح أبيض متمثل في عصا خشبية، إثر شجار بينه و بين المشتبه.

فيهما استكملت بعدها إجراءات التحقيق ضدهما في القضية، ثم أنجز إجراء قضائي في حقهما و قدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.