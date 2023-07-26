توقيف مشتبه فيهما في قتل طفل ببوسعادة وإيداع أحدهما الحبس

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة بالمسيلة، أنه على إثر اختفاء الطفل جواد بتاريخ 21 جويلية الفارط. تم فتح تحقيق إبتدائي.

وحسب بيان للمحكمة فقد أسفر التحقيق على العثور عن جثة الطفل في المسكن العائلي للمدعو “م أ” المعروف في الحي بسوابقه العدلية. كما أمرت نيابة الجمهورية بتشريح الجثة. وأكد الطبيب الشرعي وجود آثار عنف جسدي على جسم الضحية.

حيث تم اليوم تقديم المشتبه فيهما “م أ” والمدعوة “م ص” أمام النياب،ة وأمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهما بجرائم الإختطاف والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبالنسبة للمتهم الأول. وترويج أنباء كاذبة للمتهمة الثانية.

كما أمر قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين بوضع المتهم الأول رهن الحبس المؤقت، ووضع المتهمة الثانية تحت التزامات الرقابة القضائية.