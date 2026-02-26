توقيف مشتبه فيهما متلبسين بسرقة توابع المركبات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الرابع عشر زرهوني مختار التابع لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة توابع المركبات، مع استرجاع المسروقات.

وجاءت هذه العملية على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين لدى مقر المصلحة، مفادها تعرض مركبته لسرقة بعض التوابع. وعلى الفور باشرت عناصر الضبطية القضائية تحرياتها. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً، حيث تم استغلال الوسائل التقنية المتاحة لتحديد هوية الفاعلين وتعقب تحركاتهما.

وبعد وضع خطة ميدانية محكمة، تم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس وهما بصدد سرقة توابع إحدى المركبات. ليتم ضبطهما واسترجاع عدد من الأغراض المسروقة.

وقد أُنجز ملف إجراءات جزائية ضد المعنيين، قبل تقديمهما أمام النيابة المختصة إقليمياً لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمكافحة مختلف أشكال الجريمة. لاسيما تلك التي تستهدف ممتلكات المواطنين، وتعزيز الشعور بالأمن في الأحياء الحضرية.