توقيف مشتبه فيهما وحجز مؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء ببشار

تمكّنت قوات الشرطة لفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 02 بأمن ولاية بشار، من توقيف مشتبه فيهما وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بأنواع وتراكيز مختلفة وأسلحة بيضاء محظورة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 02 بأمن ولاية بشار، تفيد بقيام مشتبه فيهما بترويج المؤثرات المؤثرات العقلية.

وأضاف البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، أصدر إذن بتفتيش المنزل محل القضية، أين تم توقيف المشتبه فيهما في العقدين الثاني والثالث من العمر.

كما أسفرت عملية تفتيش المنزل على ضبط وحجز: 621 قرصا من مختلف المؤثرات العقلية وبتراكيز مختلفة، 08 أسلحة بيضاء محظورة بمختلف الأحجام، عصا بيزبول، 11 قاطع حديدي (كيتار)، مقص صغير، مبلغ مالي:111.560 دج، 11 هاتفا نقالا، مع حجز كمية مسحوق أبيض قدر وزنها 51.40 غراما.

وأضاف البيان، أن المشتبه فيهما سيتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار بموجب إجراء قضائي يحمل وصف: حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.