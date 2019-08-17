توقيف مشتبه فيهم في قتل فتاة ورميها بالطريق الوطني في عنابة

أوقفت مصالح أمن البوني بولاية عنابة، أشخاص من بينهم فتاة يشتبه في تورطهم في مقتل الفتاة التي عثر عليها ليلة الجمعة مرمية بحي سيدي سالم بالطريق الوطني 44.

مصالح الأمن تواصل التحقيق للوصول إلى الجناة، و حسب مصادر النهار فإنه قد تم توقيف فتاة يشتبه في تورطها هي الأخرى.

وكان مواطنون قد عثروا على جثة فتاة لا تتجاوز 13 سنة، مرمية بالطريق الوطني رقم 44 بمحاذاة محطة البنزين بحي سيدي سالم بلدية البوني.

ووجد على جسم الضحية آثار جروح على مستوى الظهر، يرجح أنه تم رميها من سيارة في انتظار ما سيكشف عنه الطبيب الشرعي.

الحادثة وقعت في حدود منتصف ليلة الجمعة، وقد تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى الجامعي ابن رشد غير أن لفظت أنفاسها الأخيرة.