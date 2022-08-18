توقيف مشتبه فيه بإضرام النار داخل الغابة في سوق اهراس

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس مساء اليوم بيانا لرأيي العام بخصو حرائق الغابات بدائرة الإختصاص.

وكشف وكيل الجمهورية أن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات بدائرة الإختصاص أفضت إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النار داخل الغابة المحاذية لحي 400 مسكن. ويتعلق الامربـ بالمدعو (ق .س) البالغ من العمر 29 سنة، مسبوق قضائيا.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس انه وبتاريخ اليوم تم تقديم المعني أمام النيابة وفتح ضده تحقيق قضائي. وضد كل من يكشف عنه التحقيق لجنايات وضع النار عمدا في الغابات، الحريق العمدي. و المؤدي لوفاة أشخاص وإحداث جروح و عاهات مستديمة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 396، 396 مكرر و399من قانون العقوبات.

وأضاف البيان ان قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس بعد الإستماع إلى المعني عند الحضور الأول أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت. وسيتم تفعيل آليات اخطار القسم المختص بقضايا الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.