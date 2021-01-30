توقيف مشتبه فيه بنقل المشروبات الكحولية داخل صهريج مائي متنقل في معسكر

تمكنت عناصر الأمن بمعسكر، في عمليتين متفرقتين من توقيف مشتبه فيهما يبلغان من العمر 27 و49 سنة.

وحجزت الشرطة، كمية من المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ1176 وحدة مشروب كحولي و58 قرص مهلوس.

وجاءت العملية الأولى على إثر معلومات تلقتها الفرقة مفادها قيام المشتبه فيه بتخزين وترويج المشروبات الكحولية بداخل مسكنه العائلي بتيغنيف.

وتم ترصد تحركات المشتبه فيه أين تم مشاهدته وهو يقود جرار فلاحي يجر صهريج.

وبعد توقيفه تم تفتيش الصهريج الذي ضبط بداخله على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت إجمالا بـ1176 وحدة مشروب كحولي.

وتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز إجراء قضائي ضده قدم بموجبه أمام العدالة لمحاكمته.

والعملية الثانية جاءت على إثر معلومات تلقتها الفرقة مفادها قيام مشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية بمسكنه الكائن بأحد أحياء بمعسكر.

وترصد تحركات المعني تم توقيفة وإجراء عملية التلمس الجسدي، ضبط متلبسا بحيازة كمية من المهلوسات قدرت بـ58 قرص مهلوس “بيقابالين”.

وحُوّل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، وتم تقديمه أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.