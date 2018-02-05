توقيف مشتبه فيه سرق 147 مليون سنتيم في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص مشتبه فيه، قام بسرقة مبلغ 147 مليون سنتيم بأحد محلات بيع الجملة بالسمار.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فتعود القضية إلى ترسيم شكوى من قبل أحد المواطنين.

مفادها تعرضه للسرقة بأحد محلات البيع بالجملة بالسمار، حيث قام السارق بتحطيم نافذة السيارة وسرقة المبلغ.

وبعد التحري في كاميرات المراقبة تم تحديد هوية شخصين، أحدهما عثر معه مبلغ 190 ألف دينار وسلاح محظور.

فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة فرار، كما تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت.