توقيف مشتبه فيه صدر في حقة 5 أوامر بالقبض في العاصمة

أوقفت فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، من مشتبه فيه انتحل هوية شخص آخر.

المتهم قام بتزوير وثائق إدارية باسم، حتى يتسنى له التنقل والتحرك في مختلف أرجاء الوطن باعتباره محل بحث وفق 5 أوامر بالقبض.

و أوضح بيان مصالح أمن ولاية الجزائر أن المشتبه فيه متابع في قضية تزوير وثائق رسمية وانتحال هوية الغير من خلال محاولة استخراج جواز سفر بيومتري ثاني باسم شخص آخر.

التحريّات الأولية إلى حصول ذات المصالح على نسخة كاملة من الملف المودع لدى مصلحة جواز السفر.

بالاستغلال الأمثل للمعطيات العلمية والتقنية تبين أن بيانات الملف المُودع هي خاصة بشخص آخر، كما أن المشتبه فيه محل خمسة أوامر بالقبض.

ومواصلة للتحريات تم تحديد نطاق تنقل المشتبه وتوقيفه فيه مع استرجاع رخصة سياقة وسجل تجاري مزورين.

كما تبين ضلوع شخصين آخرين في القضية تم توقيفهما أيضا.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها, أكد بيان مصالح الأمن،

أنه تم عرض المشتبه فيهم الـ3 أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت.

في حين وُضع الآخران تحت الرقابة القضائية.