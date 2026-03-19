توقيف مشتبه فيه متلبس بسرقة 105 بالوعات من سكة ترامواي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية تتعلق بسرقة بالوعات مثبتة على مستوى المسار الحديدي الخاص بالترامواي بمدينة حسين داي.

وجاءت العملية، حسب بيان مصالح الأمن، إثر دوريات ليلية لعناصر الشرطة، أين لفت انتباههم حوالي الساعة الثالثة صباحًا شخص كان بصدد وضع بالوعات داخل مركبته، بعد قيامه بنزعها من سكة الترامواي.

وعلى الفور، تم توقيف المعني في حالة تلبس وتحويله إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت التحريات، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، أن المشتبه فيه متورط فعليًا في سرقة هذه الأغطية، وذلك بعد تأكيد شكوى رسمية من طرف الممثل القانوني للمؤسسة المعنية بصفتها طرفًا مدنيًا في القضية.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.