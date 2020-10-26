توقيف مشتبه فيه وحجز 4 آلاف وحدة مشروبات كحولية بالشلف

تمكنت فرق الدرك الوطني من توقيف مشتبه فيه وحجز 4332 وحدة مشروبات كحولية ببلدية بوقادير بالشلف.

العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة واردة إلى قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، مفادها وجود كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بمنزل أحد الأشخاص.

وبعد الحصول على إذن بالتفتيش تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، ببوقادير من توقيف المشتبه فيه.

المشتبه فيه هو شخص مسبوق قضائيا تم حجز بحوزته 4332 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 100 مليون سنتيم، وتم ايضا حجز عدة أسلحة بيضاء بمنزله.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.