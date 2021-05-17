توقيف مشتبه فيه ينشط ضمن عصابة تسطو على المواطنين بأرديس بالعاصمة

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على مشتبه فيه ينشط ضمن عصابة مسلحة تسطو على المواطنين بالمركز التجاري “أرديس” بالمحمدية.

وجاءت عملية توقيف المتهم الحالي “ن. كريم ‘” في أعقاب عملية سطو تعرض إليها شاب في العشرينات من العمر، بعدما داهمته العصابة في جنح الظلام.

والتي كانت تضم أربعة أفراد مدججين بالاسلحة البيضاء، ماجعل الضحية يرضخ لاوامرهم تحت وطاة التهديد والضرب.

وتبين من خلال جلسة المثول الفوري ،التي جرت احداثها بمحكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين.

أن الوقائع تتلخص مابين 15و16 ماي الجاري ،في حدود الساعة الحادي عشر ليلا، أين كان الضحية متواجدا بالمركز التجاري “ارديس”.

وخلال توجه هذا الأخير لقضاء حاجته، تهجم عليه أربعة اشخاص، من الخلف من بينهم “م. الياس” و”ل. أسامة” والمتهم الحالي “ن. كريم” فيما لم يتم تحديد هوية شريكهم الرابع.

بحيث قام المتهم “كريم” بمسك ضحيته من قميصه ووضع سلاح ابيض من نوع”كيتور” على رقبته من الخلف، بنية تخويفه.

في حين كان باقي شركائه يمسكون سلاحا أبيضا، من نفس النوع مهددين الضحية بتسليمهم هاتفه النقال وأمواله.

موجهين له ضربات عنيفة تسببت في كسر نظارته الطبية وجروح طفيفة على مستوى الرقبة.

ليتمكن الجناة من السطو على هاتف الضحية ومبلغ 11 ألف دج ، ثم لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وعقب الشكوى التي رسمها الضحية أمام مصالح الأمن، وبالعودة الله إلى مسرح الجريمة، تم توقيف أحد المتهمين المدعو “ن. كريم”.

وخلال مثول المتهم للمحاكمة، قررت المحكمة ادانته بعام حبسا نافذا و20 ألف دينار،بعدما التمس وكيل الجمهورية نفس العقوبة في حق المتهم.