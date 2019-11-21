توقيف مشتبه في قضيتي جمع التبرعات بدون ترخيص وحيازة مخدرات بأم البواقي

أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول بأم البواقي مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 20 سنة مشتبه فيه في قضيتي جمع التبرعات بدون ترخيص مع انتحال صفة الغير وحيازة مؤثرات عقلية ومخدرات لغرض المتاجرة وذلك على إثر دوريات عادية على مستوى شارع 18 فيفري بأم البواقي أين لوحظ شخص يقوم بجمع التبرعات من المواطنين لأحد المرضى.

وتبين أن المشتبه فيه، انتحل صفة عضو لإحدى الجمعيات الخيرية ليعثر بحوزته على حصالة عليها علامات الإشهارية لجمعية خيرية و25 قصاصة تحمل نداءات للجمعية كما تم ضبط كمية من الأدوية المهلوسة كانت بحوزته .

وأوضح بيان خلية الإعلام بأمن ولاية أم البواقي، أن المشتبه فيه أنجز ضده ملفان جزائيان عن قضيتي الشروع في النصب باستعمال وسيلة احتيالية وانتحال صفة متبوع بممارسة نشاط جمعوي دون ترخيص وحيازة مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية لغرض المتاجرة فيها وحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.