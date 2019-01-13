توقيف مشعوذة الملقبة بـ “السكانير” متلبسة بممارسة طقوس السحر بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي البشير بوهران، من توقيف إمرأة متلبسة بممارسة طقوس الشعوذة بمنزلها الكائن بحي الشاطو التابع لبلدية بئر الجير، إستغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة.

حيث وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة عين المكان، تم ضبط المشعوذة الملقبة بـ “السكانير” تمارس مهنة العرافة والسحر بمقر سكنها الكائن بحي الشاطو.

حيث وعقب إخضاع أفراد الفرقة منزلها للتفتيش، تم ضبط أشياء مختلفة تستعمل في الشعوذة والسحر متمثلة في أوراق طلامس، أحجاب عليها كتابات غير مفهومة، أعشاب وعقاقير مختلفة، إبر خاصة بمسك الملابس، بيض دجاج أبيض، شمع على شكل دمية.

إضافة إلى، أدوات طبية (أنبوب المصل)، عسل، قطع من الأقمشة، سوائل مختلفة، رصاص، أحجار شيب، حنة، مناديل، مهراس، أواني معدنية وفخارية وأوراق بعبة البوكير.

والتي كانت تستعملها للتنبؤ بالغيب، ليتم حجزها وتوقيف المتهمة واقتيادها إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معها قبل البث في قضيتها أمام العدالة.