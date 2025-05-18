توقيف مشعوذة بالبويرة.. الأمن يدعو ضحاياها لإيداع شكوى

تمكنت مصالح أمن دائرة برج اخريص جنوب البويرة بحر الأسبوع الماضي. من توقيف إمراة مشتبه فيها في قضية السحر والشعوذة المؤدي الى النصب.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية البويرة، فإن الموقوفة المدعوة “س أ” تنشط في إقليم بلدية برج اخريص وسور الغزلان. وقد تم توقيف المتهمة وتقديمها أمام العدالة وهذا طبقا للمادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان بإيداعها الحبس الموقت. كما دعت مصالح امن البويرة المواطنين الذي كانو ضحية لاعمالها التقرب لمصالح برج اخريص وإيداع شكوى ضد المتهمة.

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