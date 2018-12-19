توقيف مشعوذة رفقة رجل قاما بتدنيس المصحف الشريف والرايات الوطنية بتيارت 

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر الشلالة لأمن ولاية تيارت، من توقيف إمرأة ورجل في الأربعينيات من العمر.

عن قضية ممارسة مهنة السحر والشعوذة وتدنيس المصحف الشريف وأعلام وطنية.

وتعود حيثيات القضية، بعد معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود إمرأة رفقة شخص آخر تمارس السحر والشعوذة بمنزلها. بأحد أحياء مدينة قصر الشلالة، ليتم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيهما، حيث لفت إنتباههم إلى مجموعة من الأشخاص.

يترددون على منزل المشتبه فيها، وبموجب إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة لمسكن المشتبه. فيها تم العثور على مصحف مدنس بكتابة حمراء، أوراق ممزقة لمصاحف، عشرون كتاب يستعمل في السحر والشعودة.

بالإضافة إلى مجموعة من القصاصات مكتوب عليها طلاسم وجداول تنجيم، و03 أعلام وطنية مدنسة مسامير،شموع.

وقارورات بها سوائل وزيوت مختلفة، عقاقير وأعشاب طبيعية ،قطـع من الأقمشة مربوطة بقطع نقدية، خنجر.

ناهيك عن مبلغ مالي يعتبر من عائدات الشعوذة.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة.

الذي أحال ملف القضية على اجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقهما أمر إيداع الحبس.