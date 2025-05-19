توقيف مشعوذة كانت تمارس أعمال السحر على مستوى أحياء العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني بأمن المقاطعة الإدارية سيدي محمد من توقيف مشعوذة تبلغ من العمر(41) سنة كانت تمارس أعمال السحر والشعوذة على مستوى أحياء العاصمة .

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بممارسة السحر والشعوذة، عليه باشرت عناصر الأمن الحضري 2 التحريات في القضية، تمكنت على إثرها من توقيف المشتبه فيها في حالة تلبس رفقة (3) أشخاص مع حجز معدات وطلاسم كانت تستعمل في عملية الشعوذة و(27) قرص مؤثر عقلي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الترويج العمدي للمخدرات بأية وسيلة كانت،جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة،جنحة إتخاذ السحر والشعوذة مهنة له وممارسة عمل من أعمالها .بغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية ترتب عنها ضرر جسدي. ومعنوي أدت إلى المساس بحرمة والحياة الخاصة. وشرف الأشخاص وترويج لها عمدي ،جنحة إنشاء محل للدعارة وممارسة الفسق،جنحة النصب