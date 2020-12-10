توقيف مشعوذة وحجز طلاسم وصور شمسية لأشخاص و مبلغ مالي وسط مدينة قالمة

أوقفت قوات الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجنائية بأمن ولاية قالمة، مشعوذة تبلغ من العمر 49 سنة.

وذلك على مستوى حي شغيب رابح وسط مدينة قالمة، أين كانت مشعوذة تقوم بممارسة طقوس الشعوذة والسحر.

ليتم القبض عليها لتورطها في قضية ممارسة الشعوذة والسحر، متلبسة بالفعل الاجرامي رفقة 8 نساء .

و بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بشأنها و داخل المسكن، تم ضبط وحجز أدوات وسائل تستعمل لممارسة طقوس الشعوذة، بالإضافة إلى كتاب يستعمل في ممارسة الشعوذة .

كما تحرير محضر سماع في حق المشعودة، على ان يتم تقديمها امام الجهات القضائية المختصة اقليما بمحكمة قالمة، خلال الساعات القليلة القادمة.