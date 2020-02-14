توقيف مشعوذة و12 إمرأة وحجز لوازم وأدوات سحر بالمحمدية في معسكر

في مداهمة استندت فيها بوثيقة إذن بالتفتيش تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المحمدية يوم أمس الخميس من توقيف مشعوذة داخل مسكنها متلبسة بممارسة طقوس السحر والشعوذة كانت قد اتخذته مرتعا لممارسة الخرافات وكل أشكال السحر.

المداهمة الأمنية مكنت أيضا من ضبط 12 إمرأة إعتدن التوافد عليها تم اقتيادهن إلى المصلحة للتحري والتحقيق معهن.

وقد تم حجز بعض مستلزمات ممارسة الشعوذة وتقديمهن أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية والذي بدوره أحال ملفهن أمام قاضي التحقيق للإستماع إلى إفاداتهن.

هذا وتقرر محاكمتهن عن طريق الإستدعاء المباشر بتاريخ 5 مارس المقبل.