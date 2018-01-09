توقيف مشعوذ بحوزته صور وحروز وعقاقير في تيارت

تمكن أمن دائرة السوقر بتيارت، من توقيف مشعوذ (44 سنة) دنس الشعائر الدينية،حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الأمن الولائي.
وقد تم ضبط بمنزل هذا الشخص بالسوقر على 3 كتب متعلقة بالسحر وكتيبات صغيرة وحروز ومجموعة من العقاقير،
وقارورات بلاستيكية بها سوائل مختلفة وصور شمسية لبعض الاشخاص وسلاح أبيض ومبلغ 190 الف دج من عائدات السحر والشعوذة.
وكان بالمنزل 6 نساء من ضحايا النصب والاحتيال الذي يقوم به المشعوذ.
وبعد تقديم هذا الشخص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، تمت إحالته الى المحاكمة الفورية،
وصدر في حقه حكم 3 سنوات حبسا نافذا،وغرامة 100ألف دج عن جنحة الإستهزاء بالمعلوم الديني،والنصب والإحتيال وحيازة سلاح أبيض،وممارسة الشعوذة.
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