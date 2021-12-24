توقيف مشعوذ بعد العثور على طلاسم سحر داخل منزل مهجور في المسيلة

عثر مواطنون على طلاسم سحر وشعوذة مختلفة ومتنوعة مدفونة بإحكام داخل منزل مهجور بدوار “أولا شعيب” ببلدية المعاضيد بإقليم ولاية المسيلة.

وتنوعت هذه الطلاسم الخاصة بالسحر والشعوذة بين دمى تم العثور عليها. بالإضافة إلى صور أشخاص وملابس داخلية وخارجية بداخلها حروز وكتابات ورسوم غريبة وصور وجثث لحيوانات نادرة.

وبعد فتح تحقيقات حول الموضوع، تم التوصل إلى هوية شخص مشتبه به في الأربعينات من العمر، تم توقيفه في وقت لاحق من طرف مصالح الدرك الوطني، لتكشف التحقيقات معه أنه “مشعوذ” كان يستغل المنزل المهجور، قبل مداهمته وتفتيشه من طرف مواطنين، في إطار عملية البحث عن طفل مفقود.

وانتشرت على وسائط التواصل الإجتماعي صور هذه الطلاسم وبعض الضحايا وهو ما زرع الرعب وسط سكان المنطقة الذين تفاجأوا بما يحدث بمنطقتهم المحافظة.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشعوذ في إنتظار تقديمه للمثول أمام العدالة.

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تمكنت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو بولاية غليزان من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره تورط في قضية ممارسة السحر والشعوذة.

وتمت العملية إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة. على مستوى منزله الكائن بإحدى الأحياء الشعبية.

وأضافت ذات المصادر، أنه وبعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة وادي ارهيو تم تفتيش مسكنه. ليتم العثور على مجموعة من الكتب تستعمل في عملية الشعوذة. كما تم العثور على كتب قرآنية ممزقة، جداول وطقوس، يالإضافة كذلك إلى مجموعة من الصور خاصة بالجنسين. وعض الأغراض والأشياء تستعمل في عملية السحر والشعوذة.

كما تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوف أمام العدالة.