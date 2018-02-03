توقيف مشعوذ دنس المصحف الشريف بمعسكر

أوقفت مصالح الشرطة لولاية معسكر مشعوذا في العقد السابع من العمر، مع حجز أكثر من 65 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى توقيف 5 اشخاص.

و بعد تلقي الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعلومات مفادها ممارسته للشعوذة والدجل وتدنيسه للمصحف الشريف بمنزله.

وعلى إثرها تم تكثيف التحريات ليتم تحديد مكان تواجده، وعليه تم الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه.

أين تم توقيف المشتبه فيه و ضبط مواد وأدوات تستعمل في طقوس الشعوذة والسحر.

مصاحف مدنسة بمواد غريبة، كتاب قديم يحتوي على طلاسم، مطويات وجداول خاصة بالسحر والشعوذة.

صور شمسية لضحايا مجهولين الهوية مكتوب عليهم طلاسم ذات أشكال مختلفة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.