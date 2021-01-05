توقيف مشعوذ في تيارت وهذا ما تم العثور عليه في منزله

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية واد ليلي بتيارت، من توقيف مشعوذ وحجز كتب ومواد تستعمل في السحر والعرافة.

وتمت عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 60 سنة، على إثر معلومات وردت إلى ذات المصالح، عن قيام شخص بممارسة الشعوذة داخل مسكنه.

ليتم مداهمة المنزل بإذن من وكيل الجمهورية، وعثر على كتب وحروز ومواد وسوائل تستعمل في السحر والشعوذة.

أين تم توقيف المتهم مع حجز تلك الكتب ومواد يستخدمها في طقوس السحر والشعوذة.

وتبين أن الموقوف كان ينصب ويحتال على المواطنين ويدعي العرافة والتنبؤ بالغيب.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، للنظر في قضيته.