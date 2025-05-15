توقيف مشعوذ كان يمارس أعمال السحر والشعوذة على مستوى أحياء العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات لمقاطعة الشرطة. القضائية الأولى الجزائر وسط من توقيف مشعوذ يبلغ من العمر(36). سنة كان يمارس أعمال السحر والشعوذة على مستوى أحياء العاصمة .

العملية جاءت على اثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بممارسة السحر والشعوذة، عليه باشرت الفصيلة التحريات في القضية. تمكنت على إثرها من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس مع حجز معدات وطلاسم كانت تستعمل في عملية الشعوذة .

تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الترويج العمدي للمخدرات بأية وسيلة كانت. جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة. جنحة إتخاذ السحر والشعوذة مهنة له وممارسة عمل من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية ترتب عنها ضرر جسدي ومعنوي أدت إلى المساس بحرمة والحياة الخاصة وشرف الأشخاص وترويج لها عمدي، جنحة الإغراء العلني، جنحة إنشاء محل للدعارة وممارسة الفسق.جنحة النصب.