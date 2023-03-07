توقيف مشعوذ متلبسا بمحاولة وخز أطفال بالإبر بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة أرزيو بوهران من الايقاع بشخص متلبسا بمحاولة وخز اطفال بالإبر.

العملية النوعية لذات العناصر الأمنية تمت بعد الاشتباه في تحركات المتهم في قضية الحال بكل من ارزيو و المحڨن ليتم بعد مراقبة وترصد بعد تحريات موسعة من الاطاحة به متلبسا بمحاولة وخز اطفال بعد استدراجهم.

المتورط الذي تبين أنه مشعوذ تم توقيفه في ظرف قياسي حيث تم إقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه.

للإشارة ان ظاهرة الوخز بالإبر أثارت خرف وقلق الأولياء بعد تعرض أطفال بالوخز من قبل مجهولين بالقرب من بعض المؤسسات التعليمية بغرض السحر والشعوذة حسب العديد من الشكاوى ببعض ولايات الوطن أفضت التحقيقات الواسعة في القضية إلى ابقاء القبض على نساء ثبت تووطهن في الحادثة الغريبة التي حركت الرأي العام.

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