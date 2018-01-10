توقيف مشعوذ متلبسا بممارسة السحر رفقة 6 نساء في السوڤر بتيارت

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة السوڤر بتيارت من إلقاء القبض على شخص يُقيم بمدينة السوڤر، لتورطه في قضية ممارسة الشعوذة مع النصب والاحتيال وتدنيس الشعائر الدينية.

عملية توقيف المتهم المدعو “م.ط” البالغ من العمر 44 سنة، جاءت بناء على معلومات تفيد باستغلال مسكنه الكائن بالبناءات الهشة بحي عواد بغداد في السوڤر لممارسة طقوس السحر والشعوذة، وبموجب إذن بالتفتيش لمسكنه صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السوڤر، تم توقيفه وضبط مجموعة من الأغراض متمثلة في ثلاث كتب متعلقة بالسحر، بالإضافة إلى كتيّبات صغيرة وحروز مكتوبة بحبر تقليدي، ومجموعة من العقاقير وزجاجات بها سوائل مختلفة، وجداول مرقمة بخط اليد، وصور شمسية لأشخاص، ومبلغ مالي قدر بـ19مليون سنتيم من عائدات السحر والشعوذة، وسلاح أبيض، كما ضبطت داخل منزله أثناء عملية التفتيش ست نساء كان المشعوذ بصدد النصب والاحتيال عليهن. وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم تقديم المتهم أمام محكمة السوڤر، أين صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة، عن جنحة الاستهزاء بالشعائر الدينية والنصب والاحتيال وحيازة سلاح أبيض وممارسة مهنة العرافة.