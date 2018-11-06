توقيف مشعوذ متلبّسا بممارسة السحر بمنزله في الحامول بوهران

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة، في وهران، من توقيف مشعوذا متلبّسا بممارسة طقوس سحر وشعوذة، بمنزله الكائن بقرية “الحامول” ببلدية الكرمة .

الإطاحة بالمشعوذ، جاء استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص، على المنزل المعني لتباشر عناصر الدرك الوطني تحرياتها بمراقبة وترصد المكان المشبوه.

لتقوم ذات المصالح بمداهمة المكان وتفتيشه، أين تم توقيف 7 نساء ، كن ينتظرن دورهن من أجل إخضاعهم لعمليات رقية -حسب تصريحاتهم-.

إضافة إلى أدوات مستعملة في السحر والشعوذة متمثلة في (طلاسم مختلفة، وصور فوتوغرافية لأشخاص)، إلى جانب ( 4 مصاحف، 8 أقفال، مادة الحبر التي تستعمل في كتابة الطلاسم، ومواد سائلة أخرى مجهولة تستعمل في السحر).

كما تم حجز 7 أحراز، 5 محافظ مملوءة بالأحراز ومبلغ مالي قدره 100 أورو و25000دج ،ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية، وصور فوتوغرافية لأشخاص مجهولين.

حيث تم إلقاء القبض على المشعوذ، الذي كان يوهم ضحاياه بعلاجهم عن طريق القرآن الكريم.

فيما تم تحويل النسوة المتواجدات بمنزله إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات في القضية قبل البث فيها أمام الجهات القضائية.