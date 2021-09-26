توقيف مشعوذ وحجز طلاسم و”حروز” و 140 مليون سنتيم في القالة بالطارف

رجال الشرطة عثروا على صور لأشخاص يرجح أنهم تعرضوا لأعمال سحر

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة في ولاية الطارف، في الإطاحة بنشاط عصابة مختصة في الشعوذة والنصب والاحتيال، متكونة من 3 أشخاص، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 19 و 42 سنة، ينحدرون من ولايات قريبة من الطارف.

وأسفرت العملية التي وصفت بالمهمة، عن حجز طلاسم وعقاقير ومجموعة من “الحروز” وصور شمسية لشباب وشابات مجهولين، يرجح أنهم تعرضوا لأعمال السحر الشيطانية، وكذا مبلغ مالي معتبر قدر بقرابة 140 مليون سنتيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن عملية الإطاحة بنشاط العصابة التي تمتهن الشعوذة والسحر وكذا النصب والاحتيال، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لمصالح أمن دائرة القالة، والتي كان مفادها وجود شخص يقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة، داخل أحد المساكن المستأجرة بمدينة القالة، استدعى الأمر تدخلا عاجلا وسريعا، وفتح تحقيق في القضية، وبعد عملية تتبع وترصد للمشتبه فيه، وبإذن نيابي لتفتيش منزل المعني، تم ضبط مجموعة من العقاقير والطلاسم وكذا صور فوتوغرافية لأشخاص مجهولين ومبلغ مالي معتبر، بالإضافة إلى كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وقطع صغيرة من المخدرات، وتكملة للتحقيقات مع المعني، اعترف الموقوف بالجرم المنسوب إليه، برفقة امرأة أخرى، ليتم توقيفها وتحويلها على التحقيق.

وقد تم تكوين ملف قضائي للجميع، وتحرير محاضر سماع في حقهم، من أجل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في إنشاء وكر لممارسة طقوس الشعوذة والسحر، مع النصب والاحتيال، وحيازة مؤثرات عقلية ومخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.