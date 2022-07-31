توقيف مشعوذ وشخصين متلبسين بالتنقيب عن الذهب و”شكارة” الإرهاب في سطيف!

تمكنت فرقة الدرك الوطني في بلدية “الرصفة” الواقعة جنوب ولاية سطيف، من وضع حد لشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم مشعوذ، تنشط في مجال البحث والتنقيب عن المعادن النفيسة، مثل الذهب بطرق غير قانونية.

وقد اتخذت هذه العصابة التي تم توقيفها في غابة “شارن” وجبال بلدية “الرصفة” التي كانت معقلا للجماعات المسلحة إبان “العشرية السوداء”، أملا في البحث عما تركته هذه الجماعات من غنائم، كالذهب والمال.

العصابة كانت تقوم بعملية الحفر ليلا باستعمال آلة حفر وباستعمال جهاز البحث عن المعادن وبتوجيه من هذا المشعوذ الذي كان يدلهم على مكان تواجد الذهب، حيث تم توقيف هذه العصابة واقتيادها إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم. كما تم حجز آلة الحفر وجهاز البحث عن المعادن، وتم تحرير محاضر جزائية وتقديم الشبكة التي تتكون من مشعوذ وشخصين، الأول يبلغ من العمر 35 سنة، فيما يبلغ الثاني 45 سنة، كما أن أحدهما ينحدر من بلدية عين ولمان والآخر من بلدية سطيف، حيث تم تقديم الموقوفين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية، الذي استمع إليهم وتمت إحالتهم أمام قاضي المثول الفوري، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.