توقيف مصمم ديكور مغترب وبحوزته «كوكايين» ومهلوسات بين أمتعته في مطار الجزائر

الشرطة أوقفته بعد بلاغ من مجهول ووكيل الجمهورية إلتمس حبسه 7 سنوات

تمكنت شرطة الحدود،على مستوى المطار الدولي هواري بومدين،من توقيف كهل مغترب بفرنسا يدعى”ش.رياض”يعمل مصمما للديكور،عقب العثور بحوزته على كمية من«الكوكايين».

حيث قدرت بـ 10 غرامات وقطع مخدرات،وكذا مجموعة من المؤثرات العقلية لدى نزوله بالجزائر،قادما على متن رحلة جوية من فرنسا.

وجاءت ملابسات توقيف المتهم المغترب بناءًعلى بلاغ من مجهول تلقته مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين.

وهذا بخصوص قدوم مسافر على متن طائرة قادمة من فرنسا،وبحوزته مجموعة من الممنوعات،وعليه شددت مصالح الأمن مراقبتها للمسافرين،وبترصد أحد الأشخاص.

ويتعلق الأمر بالمتهم المغترب بفرنسا،وتتبعه إلى غاية مغادرته بهو المطار الدولي متجها إلى حظيرة السيارات،أين تم إعادة تدقيق تفتيشه مجددا.

ليُعثر بحوزته،على كمية من المخدرات الصلبة من نوع «كوكايين»بوزن 10 غرامات،وقطع من المخدرات من نوع القنب الهندي،وكذا مجموعة من المؤثرات العقلية.

التي كانت مخبأة بإحكام بين أمتعته،ليتم اقتياده إلى مركز الشرطة،ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.

الذي وجه له تهمة الحيازة بغرض البيع للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية،مع الأمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.

المتهم«ش.رياض»ولدى مثوله صبيحة أمس،أمام محكمة الدار البيضاء،كشف أنه مدمن على مادة«الكوكايين»منذ 2002،وأنه يخضع للعلاج منه بمستشفى عمومي في فرنسا.

ولا يزال لحد الساعة يواصل علاجه بالجزائر أيضا،بمصحة خاصة في حيدرة،مؤكدا أن ما عُثر عليه بحوزته،موجه للاستهلاك الشخصي وليس للترويج.

من جهته، دفاعه قدم لهيئة المحكمة ملفا طبيا يثبت خضوع موكله للعلاج من الإدمان، وطالب بإعادة تكييف وقائع القضية.

وهذا من تهمة الحيازة بغرض البيع إلى الحيازة بغرض الاستهلاك، مع إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضده مع مليون دج غرامة مالية.

وفي ملف آخر، تابعت ذات المحكمة شابا في العقد الثالث من العمر بتهمة الحيازة بغرض استهلاك المخدرات الصلبة.

وذلك عقب توقيفه وبحوزته 4 كبسولات من «الهيروين»، هذا الأخير الذي أكد خلال استجوابه أنه مدمن على استهلاك المخدرات الصلبة.

والتي يقتنيها بمبلغ 10 آلاف دج للكبسولة الواحدة، وأنه يجتهد حاليا للعلاج من الإدمان عليها.

وعليه التمس وكيل الجمهورية معاقبته بعام حبسا نافذامع 20 ألف دج غرامة مالية.