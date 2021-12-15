توقيف مضارب وحجز 226 قنطار من الأسمدة والبذور في سوق أهراس

نجحت عناصر فصيلة الأبحاث التابعين للمجموعة الإقليمة للدرك الوطني بسوق أهراس، من توقيف أربعيني بمنطقة تيفاش، وذلك للإشتباه في قيامه بالمضاربة غير المشروعة ببضائع.

ويأتي ذلك، في إطار مكافحة شتى أنواع المضاربة بالسلع المدعمة من طرف الدولة، وكذا العمل الاستباقي والمدهماتي لعناصر الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الأسمدة الفلاحية وبذور القمح اللين وبذور الشعير. حيث قدرت بـ 81 قنطار أسمدة فلاحية و145 قنطار بذور القمح اللين والشعير. بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ 171 مليون سنتيم ، كانت مخبأة داخل مستودع.

كما تمت عملية توقيف الشخص اثر ورود معلومات دقيقة لمصالح الدرك الوطني بسوق أهراس، مفادها وجود شخص يقوم بتخزين أسمدة فلاحية و بدور القمح اللين والشعير . لغرض المضاربة بها وبيعها بطريقة غير قانونية لفلاحي المنطقة وبأسعار خيالية.

مما استدعى التدخل من قبل عناصر فصيلة الأبحاث بسوق أهراس، التي داهمت المكان بعد اذن نيابي بتفتيش احد المستودعات بمنطقة تيفاش. أين تم العثور على السلع السالفة الذكر، ليتم توقيف صاحب المستودع وتحويله على التحقيق، بعد إخطار الجهات القضائية.

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حق صاحب المستودع ، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة. للنظر في التهم المنسوبة إليه، و المتعلقة أساسا في المضاربة غير المشروعة، وتحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي.

وكذا توزيع وتسويق البذور والشتائل دون الحصول على الترخيص والاعتماد. وبيع مواد الصحة النباتية وأسمدة فلاحية دون الحصول على الترخيص والاعتماد.

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