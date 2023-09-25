توقيف مضيف طيران سابقا وشريكه لسطوهما على أغراض شرطي بمطار الجزائر

إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية مقدرة ب200 ألف دج، في حق متهمين إثنين موقوفين عن جنحة السرقة في المطارات. وهي القضية التي راح ضحيتها شرطي بالعاصمة.

وتمكن المتهم الأول من السطو على أغراض الضحية باستعمال جهاز تحكم عن بعد يستخدمه في سرقة السيارات المركونة بحظيرة المطار.

والثابت من ملف القضية حسب مجريات المحاكمة فان عملية ايقاف المتهمين كل من “ش.أ.غيلاس” طالب جامعي شعبة تسيير واقتصاد. ومضيف طيران سابقا ” ب.احمد. جاءت في أعقاب التبليغ عن واقعة سرقة طالت سيارة الضحية من نوع ” 208″ شرطي بالعاصمة. وهذا خلال ركنه سيارته بحظيرة المطار، أين قام المتهم الأول ” ب.احمد”. من فتح باب السيارة التي تمكن من تعطيل غلقها باستعمال جهاز التحكم عن بعد ” تليكموند”. وسطا على 7 ملايين سنتيم ونظارات شمسية ثمنها 2000دج، وهاتف نقال من نوع ” أيفون” وجهاز نقال وسروال قصير ” شورت”.

وفي الجلسة اعترف المتهم بارتكابه جرم السرقة، مصرحا بأنه لم يستعمل اي وسيلة لفتح سيارة الضحية؛ وإنما ترصد له عندما نسي غلقها قبل انصرافه .

كما اعترف المتهم الثاني شريكه بالافعال المنسوبة اليه. وقرر القاضي النطق بالحكم بعد المداولة في القضية.