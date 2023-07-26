توقيف مغترب باسبانيا يقود عصابة تروج “الكاشيات” بالعاصمة

ألقت مصالح الشرطة الضبطية القضائية بالعاصمة على 3 متهمين، شكّلوا جمعية أشرار بغرض ترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة. من بينهم مغترب باسبانيا، الذي تمكّن من إدخال كمية معتبرة من المهلوسات عبر مطار الجزائر من دون كشف أمره.

قبل أن يتم ضبطه متلبسا بحيازة بعض الأقراص، خلال عملية تفتيش روتينية لرجال الشرطة. لتكلّل العملية بعد مداهمة لمنزل أحد مرافقيه عن حجز 298 قرص مهلوس من نوع “بريغابريل”، “سيبتاكس”.

وقائع قضية الحال، التي تعرضها يوم غد الخميس محكمة الجنح بالدّار البيضاء، فإن محاكمة المتهمين الثلاث المتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت، جاءت بعدما دخل المتهم الرئيسي ” ف.ع” أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، غير أنّ تحريات رجال الأمن،عقب توقيف أحد الأشخاص وبحوزته أقراص مهلوسة، والكشف عن مروّجها، جرى توقيف المتهم بعد عملية ترصد دقيقة ببرج الكيفان، إذ ضبط متلبّسا بحيازة5 أقراص مهلوسة، فيما تمّ على إثره مداهمة منزله العائلي، أبن تمّ حجز 298 قرص مهلوس،من مختلف الأنواع.

المتهم المغترب وخلال مواجهته بالمحجوزات، في مجريات التحقيق صرّح أنّها ملكه، ويستهلكها بغرض العلاج كونه كان يعاني من الإدمان في اسبانيا، كما انه يتابع العلاج على يد لأطباء هناك، وقبل دخوله أرض الوطف وصف له الطبيب تلك الكمية المضبوطة للتماثل للشفاء، فيما صرّح باقي المتهمين أنهما غير معنيين بالمحجوزات، وأن مرافقتهما للمتهم كان من باب الصدفة، لأجل التنزّه، وعلى ضوء ما ورد من معطيات سيمثل المتهمين لمواجهة تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع.