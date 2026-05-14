توقيف مغترب حاول تمرير أدوية مهلوسة على متن باخرة

أوقفت مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر، مغترب، في العقد الخامس من العمر بعد ضبطه متلبسا بحيازة أدوية مهلوسة. من نوع “ترامادول” داخل أمتعته، في أثناء مرورها بنقطة المراقبة عبر حهاز “سكانير”. وحجز كميات معتبرة من المهلوسات.

تفاصيل القضية، التي ناقشتها محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، انطلقت من تقرير أعدته مصالح الجمارك. بخصوص حجز ما يقارب 240 قرص أدوية “ترامادول”، مخبأة بإحكام داخل أمتعة مغترب مسافر، يدعى “ع.ع”.حاول تمريرها وتهريبها على متن باخرة اسبانية خلال عودته إلى الجزائر قادما من فرنسا.

المتهم واثناء مثوله امام هيئة المحكمة بموجب اجراءات المثول الفوري وجهت له تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير ، حيث انكر التهمة الموجهة إليه وصرح انه قام بجلب الادوية بوصفة طبية لشقيقته وانه معتاد على جلب تلك الادوية

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع المصادرة ، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.

