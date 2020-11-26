توقيف “مغترب” على رأس عصابة إجرامية كانت بصدد ترويج 5820 قرص مهلوس بالعاصمة

كللت تحريات رجال الضبطية القضائية بالعاصمة بتوقيف 3 متهمين، تتراوح اعمارهم بين 32 و42سنة، ينشطون ضمن جماعة ترويج المؤثرات العقلية.

ويتواجد ضمن العصابة مغترب مقيم بفرنسا، تمكّن من إدخال كمية معتبرة من المهلوسات عبر مطار الجزائر من دون كشف أمره.

قبل أن تطيح به عناصر الأمن متلبسا بحيازة كمية من الأقراص المهلوسة.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم مداهمة منزل أحد مرافقيه، لتسفر العملية عن حجز 5820قرص مهلوس من نوع”بريغابريل”،و”سيبتاكس”

ومن المقرر ان تباشر محكمة الجنايات بالدّار البيضاء، خلال الدورة الجنائية المقبلة محاكمة المتهمين الثلاثة المتواجدين بالحبس المؤقت،

وتعود القضية لعام 2018، بعد اكتشاف مصالح الامن حركة مشبوهة لمغترب مقيم بفرنسا، من خلال تكرار سفرياته بين الجزائر وفرنسا.

وبعد عملية ترصد دقيقة، ووصول معلومات بشأنه بأنه يتاجر في الممنوعات بارض الوطن، تم توقيف المعني بتاريخ 12 نوفمبر 2018.

وتم توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين وهو بصدد دخوله أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية.

ليتم الكشف عن كمية من الأقراص المهلوسة مخباة باحكام بداخل علبة بين أغراضه، وعلى اثره تم اقتياده للتحقيق معه.

وبالمقابل كانت التحريات الأمنية في نفس القضية قد مكنت من توقيف أحد الأشخاص وبحوزته أقراص مهلوسة.

هذا الأخير كشف ان مروجها هو شخص مغترب يدعى ” غانو”، الذي كان يتردد عليه بمقر سكناه ببرج الكيفان.

وعليه تم مداهمة منزل المتهم الثاني الموقوف أين تم العثور على 5820 قرص مهلوس من نوع “سبيتاكس” “بريغابريل”.

فضلا عن مبلغ مالي قدر ب8 ملايين سنتيم يعد من عائدات الترويج.

المتهم المغترب وخلال مواجهته بالمحجوزات، صرّح أنّها ملكه، ويستهلكها للعلاج كونه يعاني من الإدمان بفرنسا، والأطباء وصفوا له تلك الكمية للشفاء.

فيما صرّح باقي المتهمين أنهما غير معنيين بالمحجوزات، وأن ملاقاتهما للمتهم اثناء زيارته لأهله بارض الوطن، كان من باب الصدفة.

ونكر باقي المتهمون علاقتهما به، فيما يخص ترويج المهلوسات، او تموينهما بها لنفس الغرض.

ومن المقرر ان يواجه المتهمون تهمتي تكوين جمعية اشرار بغرض المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، الحيازة بغرض العرض على الغير.