توقيف مغربيين حاولا إدخال أزيد من 6 قناطير كيف إلى تلمسان

تمكن حراس الحدود بتلمسان، أمس، من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 6 قناطير و12 كيلوغرام، كانت بحوزة باروني مخدرات من جنسية مغربية.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني.

أوقفوا 5 بارونات مخدرات وحجزوا 23 كيلوغرام من الكيف المعالج و4 مركبات سياحية بكل من وهران وبسكرة.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة 45 منظار ميدان وأغراض أخرى،

في حين أحبط حراس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي.

كما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة، وفقا لذات البيان.