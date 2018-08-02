توقيف مغربي إحتال على سيدة في باتنة

اوقفت فرقة BRI توقف رعية مغربية بتهمة النصب والاحتيال والسرقة ، بوسط حي المجاهدين بمدينة باتنة.

الرعية المغربية في الاربعينيات من العمر يعمل بناء وكان يتواجد في ولاية باتنة على فترات متقطعة مدة 5سنوات.

المعلومات الاولية المتوفرة تقول انه متهم بالنصب والسرقة امرأة من حي بوعقال.

وتشير معلومات اخرى تتوفر عليها النهار ان الرعية المغربية كان يتعامل مع هذه المرأة منذ مدة.

بغية تسهيل وثائق الانتقال من باتنة الى فرنسا وقد سلم لها مقابل ذلك اموالا كبيرة.

كما انه قام باشغال بناء في بيت المعنية بقيمة لا تقل عن 30 مليون سنتيم.

الموقوف يجري التحقيق معه في الوقت الحالي من طرف رجال الضبطية القضائية.